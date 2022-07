Big Bang prevzema na Hrvaškem

»Big Bang je podpisal pogodbo za nakup 100-odstotnega lastniškega deleža Sancta Domenica, enega izmed največjih in najuspešnejših hrvaških trgovcev z zabavno in uporabno elektroniko. Posel morajo potrditi še pristojne agencije za varstvo konkurence,« so sporočili iz družbe Big Bang, ki se ukvarja s prodajo zabavne elektronike.

Pogled proti 300 milijonom evrov prihodkov

Big Bang je že več let preučeval možnosti širitve v regiji, s strateškim partnerstvom med obema podjetjema pa nastaja močan regijski igralec s 30 poslovalnicami v dveh državah, dvema sodobnima spletnima trgovinama, vodilnim položajem na trgu s šestimi milijoni kupcev in več kot 550 zaposlenimi. Big Bang, Big Partner in Skupina Sancta Domenica so v letu 2021 skupaj ustvarili 255 milijonov evrov prihodkov, do leta 2025 pa je načrtovana rast skupnih prihodkov na več kot 300 milijonov evrov.

»Obe podjetji imata zelo podoben fokus poslovanja, saj kupca postavljata na prvo mesto, tehnologija pa je zapisana v DNK obeh podjetij. Že danes sta Big Bang in Sancta Domenica najboljša na svojih trgih, jutri pa bosta začela svojo skupno pot v regiji. Verjamem, da bomo s skupno, večjo zgodbo lahko kupcem na obeh trgih zagotovili še večji nabor izdelkov in najboljšo uporabniško izkušnjo,« je povedal Uroš Mesojedec, glavni izvršni direktor družbe Big Bang. Big Bang je sicer med zmagovalci projekta digitalni boni.

Uroš Mesojedec, glavni izvršni direktor družbe Big Bang. FOTO: Mavric Pivk/Delo

»Vesela sem, da mi je uspelo najti strateškega partnerja za Sancta Domenico, ki razume našo zgodbo, pozna panogo in tudi sam kupce ter zaposlene postavlja na prvo mesto. Sancta Domenica bo tudi v okviru partnerstva z Big Bang ohranila svojo blagovno znamko, v podjetju pa ostajajo tudi ključni kadri,« je povedala Vesna Ramljak, lastnica in direktorica Sancta Domenica.

Kaj je Sanct Domenica

Družbo Sancta Domenica je leta 2000 v Sveti Nedelji ustanovila Vesna Ramljak. Po zgolj dobrih dveh desetletjih je Sancta Domenica eden izmed najbolj prepoznavnih trgovcev z zabavno in uporabno tehnologijo v regiji in ima vodilni položaj na trgu prodaje prenosnih računalnikov, 'gaming' opreme, pametnih telefonov, TV, avdio in video opreme. Podjetje je tako z močno spletno trgovino www.sancta-domenica.hr in 13 poslovalnicami v Zagrebu, Splitu, Rijeki, Zadru in Sarajevu leta 2021 ustvarilo že več kot 121 milijonov evrov prihodkov. Podjetje načrtuje tudi odprtje novih trgovin v Zadru in Osijeku, število zaposlenih pa že presega 160.