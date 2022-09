Bo 2022 leto povišane dobičkonosnosti?

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Luka Koper je zabeležila rekordno prvo polletje tako po dobičku kot po prihodkih. Dobiček na delnico se je zvišal kar na tri evre, medtem ko je v lanskem primerljivem obdobju znašal 1,18 evra. Luka Koper sicer že dalj časa vodi stabilno dividendno politiko. V zadnjih osmih letih je v povprečju izplačala 1,17 evra na delnico na leto. Kar glede na ceno v času pisanja pomeni petodstotni dividendni donos na leto. Glede na globalne razmere v transportni industriji lahko pričakujemo, da bo Luki Koper še naprej, tudi letos, uspelo zadržati višjo raven dobičkonosnosti. To se bo najverjetneje prevedlo v krepko višje dividendno izplačilo v prihodnjem letu.

Globalne težave so za Koper plus

Rast prihodkov gre pripisati višjim cenam, daljšemu času skladiščenja na račun težav pri globalnih dobavnih verigah in tudi povišanemu obsegu pretovora. Glede na dejstvo, da zaradi vojne v Ukrajini in nadaljevanja kitajske politike ničtega covida (na Kitajskem so prejšnji teden »zaprli« pomembno 20-milijonsko mesto Chengdu), težavam, povezanim z zastoji v globalnih verigah, še ni videti konca, lahko pričakujemo, da se bo povišana dobičkonosnost podaljšala v drugo polovico leta.

INFOGRAFIKA: Delo

Odlični poslovni izid Luke Koper se je v prvem polletju sicer odrazil v 155,1 milijona evrih prihodkov, ki so bili za 40,4 milijona evrov oziroma 35 odstotkov višji kot v istem obdobju leta 2021. Čisti dobiček skupine v višini 41,5 milijona evrov je za 169 odstotkov višji kot v prvem polletju prejšnjega leta, kljub 11-odstotni rasti odkovkov. Pri Luki so se investicijske aktivnosti nadaljevale tudi v prvem polletju, saj je bilo v tem obdobju investiranih 31,9 milijona evrov, kar je šest odstotkov več kot lani v istem obdobju.

Dobro gre tudi Cinkarni Celje

Odlično prvo polovico leta ima za seboj tudi Cinkarna Celje. Ta je v prvem letošnjem polletju ustvarila 134,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 35 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Čisti polletni dobiček družbe je nanesel 30,1 milijona evrov, kar je 90 odstotkov več kot leto prej. To bo dodobra podprlo prihodnjo višino izplačila dividend.

K dvigu prodaje so prispevale povišane prodajne cene titanovega dioksida v Evropi. Predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok sicer napoveduje investicije za zmanjšanje porabe plina, saj so njegove cene letos krepko porasle. V času pisanja so cene zemeljskega plina na evropskem trgu znašale 245 evrov za megavat, medtem ko je plin še pred letom dni stal okrog 45 evrov za megavat, pred dvema letoma pa 15 evrov za megavat. Uspešnost poslovanja oziroma gibanje marže v drugi polovici leta pri Cinkarni Celje bosta odvisna od dinamike gibanja stroškov (plin, elektrika, plače) in od doseženih prodajnih cen titanovega dioksida.