Bo leto 2022 naklonjeno naložbam v bitcoine?

Nemogoče je napovedati, kaj se bo z vrednostjo bitcoina dogajalo v prihodnosti. Kriptotrg se spreminja in je ves čas podvržen najrazličnejšim pretresom – od rekordnih visokih vrednosti pa do nezaželenih padcev. Tudi v lanskem rekordnem letu je bilo tako: najprej rast, potem nenadni padec v aprilu, ki je povzročil nemalo panike med vlagatelji. Vendar so se razmere v drugi polovici leta uredile in bitcoin je vse do novembra doživljal pravi razcvet ter tako doživel svojo največjo vrednost 10. novembra, ko je dosegel 69.000 dolarjev (61.000 evrov).

Krivulja vrednosti bitcoina se je v zadnjem obdobju spet obrnila navzdol, analitiki pa ob tem opozarjajo, da je še prehitro za kakršne koli napovedi in špekulacije. Treba je vedeti, da je svet kriptovalut nestabilen in da so pretresi sestavni del njihovega obstoja. Na njihovo trgovanje sicer najbolj vplivajo različni dejavniki, tudi spremembe na političnem in finančnem svetovnem parketu. Nanj je v preteklosti med drugim vplivala tudi pandemija, aprila lani pa kitajska odločitev, da prepove rudarjenje v svoji državi. Nedavni padec pa je povezan predvsem z nemiri v Kazahstanu, ki je pomembno središče rudarjenja bitcoina.

Nakazila v omrežju bitcoin so varna in dokončna ter ne vsebujejo občutljivih ali osebnih podatkov kupcev. FOTO: Depositphotos

Nižja vrednost bitcoina dobra osnova za investicije?

Tako kot pri naložbah v delnice je tudi pri kriptovalutah težko ali nemogoče napovedati končni izid. Številni menijo, da je ravno zdaj pravi trenutek za investicije, saj je vrednost bitcoina te dni veliko nižja, kot je bila novembra lani: 10. novembra je bila njegova vrednost 61.000 evrov, točno dva meseca pozneje, torej 10. januarja, pa 36.923 evrov.

Kakšne so napovedi? Številni strokovnjaki napovedujejo nove rekorde tudi v letu 2022, ko naj bi vrednost bitcoina proti koncu leta dosegla čarobno mejo 100.000 dolarjev (88.000 evrov). Takšno napoved si med drugim delita tudi Marcus Sotiriou, priznani analitik pri posredniku GlobalBlock, in Steve Ehrlich, izvršni direktor platforme za kriptovalute Voyager Digital.

Ceno bitcoinu določa ponudba in povpraševanje. Ko se povpraševanje po bitcoinih poveča, cena zraste, in ko povpraševanje upade, pade tudi cena. FOTO: Depositphotos

Podjetja vedno bolj pogumno vstopajo v svet kriptovalut

Tudi podjetja in večje korporacije vidijo priložnost za nove investicije v kriptovalutah. V zadnjem letu in pol so svoja finančna sredstva pretočili v kriptovalute tudi številne priznane korporacije, med njimi Tesla, Square in Coinbase, ki so v bitcoine vložile več sto milijonov dolarjev. To je nekako še dodatno opogumilo tudi druga podjetja po svetu, ki so se odločila za podoben korak.

Vse več podjetij, od malih do korporacij, namreč bitcoin in druga digitalna sredstva uporablja za številne naložbene, operativne in transakcijske namene. Tak trend je mogoče opaziti tudi v Sloveniji: »Povpraševanje podjetij se je v zadnjem letu pri nas povečalo za 50 odstotkov, kar pomeni, da se trend investiranja v kriptovalute – predvsem bitcoin in ethereum – pri podjetjih krepi,« povejo v podjetju BitIns, ki podjetjem in posameznikom omogoča enostaven in hiter dostop do kriptovalut.

Ali lahko tudi moje podjetje investira v kriptovalute Čeprav so v svet kriptovalut vstopili megavelikani, ki vsak dan operirajo z milijonskimi posli, pa je na tem področju dovolj prostora za vse. Ne glede na velikost vašega podjetja se lahko pogumno odločite za investicijo v bitcoine. To potrjujejo tudi v podjetju BitIns, kjer pravijo: »Investicija v bitcoine je primerna za vsa podjetja. Vložek je lahko poljuben, gibljejo se po navadi okoli 5000, pa tudi do 50.000. Odvisno, koliko je podjetje pripravljeno investirati v kriptovaluto in koliko sploh lahko investira.«

V nadaljevanju bomo zato poskušali razložiti, zakaj bi podjetja del svojih sredstev vložila tudi v bitcoine. Poiskali smo pet glavnih razlogov:

1. Neodvisnost od nihanja uradne denarne enote

V primerjavi z običajno valuto, katere vrednost je odvisna od državne inflacije, ima bitcoin globalno vrednost. V praksi to pomeni, da je vrednost plačevanja na mednarodnem trgu odvisna od trenutnega tečajnega razmerja med vašo in tujo denarno enoto. Vaš posel se tako lahko močno podraži tudi čez noč.

2. Razpršenost naložb

Nikoli ni dobro hraniti vsega premoženja v enem trezorju in to je vodilo, ki naj velja pri pametnem investiranju za prihodnost. Tako podjetja zmanjšajo tveganje, z investicijo v kriptovalute pa se zaščitijo pred različnimi svetovnimi, finančnimi, političnimi in družbenimi vplivi.

3. Dolgoročna investicija

Naložba v kriptovalute ima predvsem dolgoročne prednosti. Ker niso povezane z nobeno valuto in regulacijami bank, se lahko digitalne valute zaščitijo pred bančnimi propadi, hiperinflacijami in drugimi gospodarskimi katastrofami. Tudi ko se celoten finančni sistem zruši, bo vrednost kriptovalute ostala nespremenjena.

4. Nižji stroški

Predvsem v primerjavi s stroški, ki jih nalaga banka. Bitcoin je prva decentralizirana digitalna valuta, kar pomeni, da se transakcija izvede po omrežju neposredno med dvema osebama. Plačila z bitcoini potekajo na spletnih platformah, zato so stroški nižji kot pri bančnih transakcijah.

5. Več strank

Podjetja, ki poslujejo s kriptovaluto, lahko povečajo število novih strank tudi do 40 %, je pokazala študija podjetja Bitpay iz leta 2020.

Plačevanje z bitcoinom je nadvse preprosto: izvaja se v aplikaciji, ki služi kot denarnica in sicer kar prek računalnika, tablice ali pametnega telefona. FOTO: Depositphotos

Imate podjetje? To je prava pot do nakupa bitcoinov

Kako uspešna bo vaša naložba v kriptovalute, ne bo odvisno zgolj od sreče, pomembnejše je vaše znanje. Tako se boste izognili večjemu tveganju in najpogostejšim napakam, ki so jih v preteklosti zagrešili številni vlagatelji.

»Ključno je, da stranke naredijo domačo nalogo in preverijo podjetje, preko katerega kupujejo. Vsekakor je pomembno to, da ima podjetje SEPA bančni račun, da deluje že nekaj časa na trgu in da ima dobre reference,« razložijo v podjetju BitIns, ki tako fizičnim osebam kot podjetjem pomagajo pri investicijah v bitcoine. »Pomagamo jim tako, da dejansko namesto njih opravimo nakup, nakažemo na njihovo e-denarnico, poskrbimo za vso potrebno dokumentacijo ... ter da je vse tako, kot mora biti.«

Podjetje BitIns ima dobre reference na področju prodaje in nakupov bitcoinov tako v Sloveniji kot v tujini. Sodeluje z malimi in velikimi ter domačimi in tujimi podjetji, ki želijo nekaj svojih sredstev vložiti v kriptovalute, predvsem bitcoin. Sodeluje tudi s finančnimi podjetji, ki poslujejo oziroma sodelujejo s strankami, zainteresiranimi za nakup bitcoinov. Njihova glavna prednost je hiter in oseben pristop k nakupu ali prodaji, saj posel opravijo v 24 urah.

Investirajte v bitcoine s pomočjo podjetja BitIns BitIns je zanesljiv partner, ki bo omogočil, da bo vaše podjetje izbralo pravo in varno pot do nakupa bitocinov. Kontaktirajte z njimi in preverite, kako hitro lahko vstopite v svet kriptovalut.

