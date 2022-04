Boj za polprevodnike zvišuje ceno vozil

Robert Scaringe je ameriški podjetnik in inženir, ustanovitelj in izvršni direktor proizvajalca terenskih električnih vozil Rivian. Poleg razvoja električnih terenskih vozil (SUV) in tovornjakov (ki so v prodaji od marca) v okviru partnerstva z Amazonom razvija tudi električni dostavni kombi in med drugim načrtuje izgradnjo ekskluzivnega omrežja za polnjenje električnih vozil v ZDA in Kanadi.

A načrte podjetja, ki je ob začetku kotiranja na borzi novembra leta 2021 zbralo 13,5 milijarde dolarjev, zdaj ogroža dogajanje na trgu polprevodnikov. Kot se je za Reuters pritožil Scaringe, ki se je z razvojem električnih avtomobilov začel ukvarjati zaradi negativnega vpliva na okolje, ki ga imajo vozila z motorjem na notranje izgorevanje, proizvajalci polprevodnikov manjše, neuveljavljene proizvajalce izključujejo iz dobavnih verig.