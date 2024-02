Boj za pretočne vsebine se zdi dobljen

Netflix, ponudnik filmskih in videovsebin, do katerih dostopamo prek spleta, je že zmagal v »pretočnih vojnah«, so prepričani analitiki. Podjetju se je obrestovala odločitev, da ukine možnost deljenja gesel, in v zadnjem četrtletju lanskega leta je njegova storitev pritegnila 13,1 milijona novih naročnikov.

Skupno število uporabnikov Netflixovih pretočnih storitev je tako že večje od 260 milijonov. Prav tako so zelo dobri tudi njegovi poslovni rezultati. V zadnjem četrtletju lanskega leta je podjetje ustvarilo 8,8 milijarde dolarjev prihodkov, dobiček na delnico pa je znašal 2,11 dolarja.

Cena delnice je dosegla 569,15 dolarja, v odziv na dinamično pridobivanje naročnikov in dobro poslovanje pa je v zadnjih 12 mesecih pridobila več kot 63 odstotkov vrednosti. Analitiki pričakujejo, da bo tržna vrednost Netflixa v kratkem presegla 20 milijard dolarjev, cena delnice pa bi utegnila doseči celo 700 dolarjev.

Krepko dvoštevilčno rast v prihodkih pričakuje podjetje tudi v letu 2024. Še naprej računajo na povečevanje števila uporabnikov, pričakujejo pa tudi, da bodo postopoma več zaslužili od oglaševanja. Trenutno oglasi še niso njihov glavni vir prihodka.

Poleg naročnin uporabnikov pa so pomemben vir prihodka tudi pravice iz intelektualne lastnine, predvsem plačila za predvajanje Netflixovih izvirnih filmskih vsebin pri drugih ponudnikih televizijskih programov.

Produkcija filmov in serij bo postala še pomembnejši del Netflixovega posla, saj nameravajo letos vanjo vložiti kar 17 milijard dolarjev. Prav tako nameravajo okrepiti oddajanje programa v živo.