Bosch bo ukinil 5500 delovnih mest

Nemški industrijski velikan Bosch je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes napovedal ukinitev približno 5500 delovnih mest v avtomobilskem segmentu. Kot glavni razlog so v družbi navedli šibko povpraševanje po električnih vozilih, ki neposredno vpliva na število prejetih naročil. Odpuščanja bodo postopna.

Razlog za odpuščanja je tudi potreba po zagotovitvi obsežnih finančnih sredstev za naložbe v nove tehnologije. »Naše strukture moramo prilagoditi spreminjajočemu se tržnemu okolju in vzdržno zmanjšati stroške, da bi okrepili našo konkurenčnost,« je v izjavi dejal član Boscheve uprave Stephan Hoelzl.

V segmentu programske opreme za avtomobile bodo do leta 2027 ukinili 3500 delovnih mest, od tega polovico v Nemčiji. V segmentu krmilnih sistemov nameravajo med letoma 2027 in 2030 ukiniti do 1300 delovnih mest, še 600 pa v tovarni v mestu Hildesheim v osrednji Nemčiji. Tam naj bi število zaposlenih do leta 2032 zmanjšali še za 150.

Predsednik sveta delavcev v Boschevem avtomobilskem segmentu v Nemčiji Frank Sell je novico označil kot »klofuto«. Napovedal je boj za vsako delovno mesto.

Bosch je možnost odpuščanj napovedal že decembra lani, a je takrat navajal precej manjše številke. Kot navajajo analitiki, gre za še eno nemško podjetje, ki zaradi upada naročil iz tujine ne najde zagona za rast.

Pred kratkim je sicer odmevala novica, da so se prejemki Boschevih menedžerjev kljub krizi občutno zvišali.