Boštjan Napast vendarle novi predsednik Luke Koper

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Boštjan Napast je novi predsednik uprave Luke Koper, ki bo svoj petletni mandat nastopil v ponedeljek, 6. decembra. Prvi nadzornik Franci Matoz je povedal, da so ga nadzorniki izvolili na predlog kadrovske komisije z osmimi glasovi podpore. Eden od (skupaj devetih) nadzornikov iz vrst kapitala je bil vzdržan. V novo službo se bo Napast sprva vozil s Ptuja, potem pa naj bi se preselil v Istro, je povedal Franci Matoz.

Čeprav so dobro obveščeni viri že pred tremi tedni napovedali, da naj bi Boštjan Napast postal novi predsednik uprave Luke Koper, se na prvi seji, posvečeni imenovanju nove uprave, to ni zgodilo. »Nikoli ni bilo govora o tem, da kateri od kandidatov ni bil primeren. Pač pa nas tedaj nobeden ni povsem prepričal. Kasneje smo opravili še dodatne, izčrpnejše predstavitve kandidatov in nato je dozorela odločitev. Boštjan Napast nas je prepričal, da je primeren,« je povedal Matoz. Po tritedenskem iskanju in premisleku so nadzorniki ugotovili, da je Napast najbolje, kar lahko izberejo med več kot 40 kandidati, ki so jih imeli na voljo.

Krmilo Luke Koper za pet let prevzema Boštjan Napast.

Tudi za Boštjana Napasta velja, da ga lahko nadzorniki odpokličejo kadarkoli in brez razloga, pri čemer mu pripadajo največ tri povprečne plače odpravnine. To velja še za dva druga člana uprave, ki ju je ali ju bo imenoval ta nadzorni svet, če bi bili podani razlogi za to. Prvi nadzornik je pojasnil, da bi lahko nastala nekompatibilnost med članom (in člani) uprave in NS. »V takem primeru, ko član uprave ne bi izpolnil naših pričakovanj, ne bo imel pravice do šestih plač odpravnine,« je povedal Franci Matoz.

Matoz: Napast ni v konfliktu interesov v povezavi z Luko Reka.

Na vprašanja novinarjev je Matoz odgovoril, da je bil seznanjen z domnevnimi nepravilnostmi, ki jih spletni portal Necenzurirano.si pripisuje nekdanjemu predsedniku uprave Geoplina Napastu: »Prejel sem tudi anonimno pisanje v zvezi s tem. Kandidat mi je pisno pojasnil svoje stališče o tem in kaj se je dogajalo pri nakupu plina v Ukrajini, in s tem sem zadovoljen. Za zdaj je s tem seznanil samo mene. Ne vidim nikakršne težave v tem. O anonimkah pa ne obveščam nadzornikov, če menim, da to ni potrebno.«

Uprava Luke še zmeraj ni popolna, iščejo finančnika.

Kadrovska komisija in nadzorniki včeraj še niso mogli sprejeti odločitve glede tretjega člana uprave, odgovornega za finance, in nadaljujejo postopek imenovanja še zadnjega člana uprave. »Radi bi ga imenovali čim prej. Upamo, da do konca leta. Če pa ne bo primernega kandidata, ga niti do konca leta ne bomo potrdili. Ne bomo prehitevali na račun kakovosti,« je dejal Matoz.

Včeraj so nadzorniki obravnavali še poslovni načrt in načrt naložb. Pripravila ga je še prejšnja uprava, nova dva člana sta ga dodelala, nekoliko popravila in nekaj stvari dodala. Vendar to ne pomeni, da ne bo doživel še kaj popravkov, je povedal Matoz.

Kdo je Boštjan Napast

Boštjan Napast je 50-letni univerzitetno diplomirani inženir strojništva (tako kot je bil dosedanji prvi mož Dimitrij Zadel), diplomiral je na tehniški fakulteti v Mariboru.

Boštjan Napast je plin zamenjal z logistiko. FOTO: Roman Šipić

Več let je delal v Petrolu, bil član uprave. Od leta 2011 je vodil Geoplin, največjega slovenskega trgovca s plinom, dokler ni avgusta letos sam odstopil, ker se ni več strinjal z načinom vodenja družbe, ki ga je uvedel večinski (74-odstotni) lastnik Petrol. Nezaupanje uprave Petrola se je po poročanju medijev vzbudilo zaradi 58 milijonov evrov vrednega posla, ki ga je Napast izpeljal v Ukrajini v povezavi s hrvaškim podjetjem Prvo plinsko društvo PPD, ki ga vodi tako imenovani hrvaški kralj plina Pavao Vujnovac. Geoplin je v Ukrajini kupil veliko količino plina, posle ustrezno zavaroval s pomočjo SID banke in kasneje plin prodal hrvaškemu podjetju z minimalno razliko v ceni. Eno od hčerinskih podjetij hrvaškega PPD, Enna Logic, je letos skupaj z nizozemskim APM Terminals (Maersk) dobilo koncesijo za 50-letno upravljanje nastajajočega novega kontejnerskega terminala Deep Sea (Zagrebška obala) na Reki. To je tistega terminala, s katerega so napovedali, da bodo v nekaj letih prehiteli Luko Koper. Več informacij dokazuje, da ima Boštjan Napast res dobre odnose s hrvaškim plinskim kraljem Vujnovcem.

Boštjana Napasta so povezovali z različnimi političnimi strankami, pred leti tudi s SDS, zdaj pa naj bi imel podporo predvsem stranke NSi. Nekateri mediji so zapisali, da mu je članstvo v nadzorni svet Sija utrl Tibor Šimonka, ki vodi Perutnino Ptuj.