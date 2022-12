Božične cene elektrike dajejo pridih normalnih razmer

V nadaljevanju preberite:

Cene električne energije na evropskih trgih so bile ta teden primerljive z obdobjem pred epidemijo. Še več, včerajšnja cena elektrike na slovenski borzi je celo najcenejši zadnji delovnik leta po letu 2014. Zgolj dva tedna po nabavni mrzlici, ki jo je v Sloveniji spodbudila tudi vlada, se zdi, da trenutne tržne cene sploh ne odražajo strahu pred energetsko krizo. Vse to seveda še ne pomeni, da bo tako tudi po novem letu. Zakaj so se cene elektrike pred novim letom sesedle? Kaj se dogaja na blagovnih borzah energentov? Se bodo »normalne« cene ohranile tudi prihodnje leto?