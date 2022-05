British Airways se vrača na ljubljansko letališče

British Airways bo z ljubljanskega letališča danes znova vzpostavil lete na londonski Heathrow. Britanski prevoznik bo na eno največjih prometnih vozlišč na svetu ponujal pet letov na teden – vsak torek, sredo, petek, soboto in nedeljo. Povezavo bo v primerjavi s preteklo sezono okrepil, z zgodnejšim začetkom in pogostejšim letenjem, so sporočili s Fraporta Slovenija.

Babett Stapel, poslovodna direktorica Fraporta Slovenija, je vrnitev britanskega nacionalnega prevoznika na ljubljansko letališče pozdravila: »Veseli smo, da British Airways z letenjem v tej poletni sezoni začenja že tako zgodaj in bo ves čas povezave ponujal pet tedenskih frekvenc. Predstavlja dobrodošlo pridobitev naše mreže letov. Pričakujemo močno povpraševanje v obe smeri – od turistov, ki bodo odkrivali prelepo Slovenijo, in potnikov, ki se bodo odpravljali raziskovat Veliko Britanijo.«

Poleg prevoznika British Airways lete v London z ljubljanskega letališča ponujata tudi dva nizkostroškovna prevoznika. Wizz Air leti trikrat na teden na londonski Luton, Easyjet pa šestkrat na teden na londonski Gatwick. V poletnem voznem redu pa se bosta obstoječim prevoznikom na Brniku pridružila še Air Montenegro z leti v Tivat in Israir v Tel Aviv.

Okrevanje potniškega prometa

V prvih štirih mesecih leta je prek Brnika potovalo sedemkrat več potnikov (198.079) kot lani v istem obdobju. Znatnejše okrevanje prometa v zadnjih mesecih spodbuja sproščanje vstopnih omejitev v evropskih državah in po svetu ter s tem povezano okrepljeno povpraševanje po letih, v aprilu je bila večja rast tudi na račun močnega začetka čarterske sezone. Realiziran potniški promet v prvih štirih mesecih leta 2022 dosega 40 odstotkov obsega prometa iz primerljivega obdobja v letu 2019, pred nastopom pandemije covida-19. Stopnja okrevanja je v skladu z napovedmi Fraporta Slovenija s konca preteklega leta.

Okrevanje prometa na ljubljanskem letališču je tudi povsem primerljivo z okrevanjem »čistega« mednarodnega prometa drugod po Evropi. V primerjavi z nekaterimi drugimi letališči je rast potniškega prometa sicer počasnejša, a ta po strukturi prometa niso primerljiva z Brnikom. V Sloveniji nimamo masovnih turističnih produktov, zdomskega prometa in notranjih letov, še pravijo v Fraportu Slovenija.

Po trenutnih napovedih bo prek ljubljanskega letališča letos potovalo okoli 880.000 potnikov, kar predstavlja 104 odstotke več kot lani, vendar še vedno 49 odstotkov manj kot leta 2019. Po napovedih združenja letališč ACI World bo promet na predkoronske ravni okreval do leta 2026, takšna so ob ugodnih okoliščinah pričakovanja tudi za ljubljansko letališče.