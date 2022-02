Cargo-partner se širi na Brniku

Podjetje cargo-partner je na Brniku položilo temeljni kamen za širitev logističnega centra, zgrajenega v letu 2019. Podjetje bo povečalo sedanje skladiščne kapacitete s 25.000 na 39.000 kvadratnih metrov. Investicija je vredna okoli 12 milijonov evrov in bo predvidoma končana novembra.

Cargo-partner v Sloveniji, kjer je eden vodilnih ponudnikov logističnih storitev, deluje 25 let, zadnji dve leti, po zgraditvi sodobnega logističnega centra v bližini ljubljanskega letališča, pa dosega strmo rast poslovanja. Obstoječe skladiščne kapacitete so bile hitro zapolnjene, pokazal se je tudi velik potencial Slovenije na področju transporta in logistike.

»Trg nam je pokazal, da obstoječe kapacitete niso dovolj, saj je povpraševanja ogromno. Naše gospodarstvo namreč dobro deluje in potrebuje sodobne logistične centre,« je predčasno odločitev za širitev oziroma gradnjo druge faze centra, ki je bila prvotno načrtovana šele v letih od 2024 do 2026, pojasnil direktor podjetja Viktor Kastelic.

Cargo-partner želi lokacijo še razširiti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Gradnja novega objekta bo potekala na severni strani obstoječega kompleksa, poimenovanega iLogistični center Ljubljana, in sicer pod vodstvom arhitekturnega biroja Protim Ržišnik Perc. Za glavnega izvajalca del je bila tudi tokrat izbrana Gorenjska gradbena družba. V podjetju računajo, da bodo dela končana v zadnji četrtini leta, predvidoma novembra.

Novi objekt bo v treh etažah ponudil več kot 18.000 paletnih mest in dodatne površine za sodobno skladiščenje in integrirane logistične rešitve. Omogočal bo multimodalne storitve in visokotehnološke logistične rešitve. Del objekta bo prilagojen tudi storitvam za preskrbovanje spletnih trgovin. Poleg tega bodo uredili vzletno-pristajalno stezo za drone, ki bodo v prihodnosti lahko služili za dostavo paketov.