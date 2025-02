Večinoma zdravijo otroke in mladostnike

V nadaljevanju preberite:

Dekle se zapre v sobo, vzame škarje in reže obleke. Fant iz kantice poliva bencin od spalnice staršev do vhodnih vrat in tuli, da bo zažgal hišo. Neki drugi fant med vožnjo začne z nogo brcati v vetrobransko steklo, dokler se ne poreže, nato pa se spravi še nad mater. »Vsi trije so osnovnošolci, ki so jim vzeli telefon, in so resnični primeri iz naše prakse,« pravi Miha Kramli, vodja centra za zdravljenje odvisnosti, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica.

»Že pri mladoletnih se srečujemo s takim nasiljem, za katerega je težko verjeti, da se res dogaja,« navede sogovornik. Po interni raziskavi, ki so jo izvedli na novogoriškem centru za zdravljenje odvisnosti, so nasilni trije odstotki med tistimi, ki so zasvojeni z drogami, in 36 odstotkov tistih, ki so zasvojeni z novimi tehnologijami.

Kako na možgane in vedenje vplivajo nove tehnologije? Kako se izogniti zasvojenosti?