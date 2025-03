Čas za davčno razbremenitev gospodarstva

Ob poslabšanju gospodarskih napovedi, vse večji globalni gospodarski negotovosti in zahtevnih prestrukturiranjih slovenskega gospodarstva se postavlja vprašanje, ali ne bi bilo smiselno odpraviti nekaterih davkov in gospodarstvu s tem omogočiti lažjo prilagoditev.

Načrti vlade se ta čas ne ukvarjajo veliko z vse večjimi težavami, s katerimi se spopada slovensko gospodarstvo. Toda Umar je v zadnji pomladanski napovedi konec prejšnjega meseca vsaj že petič zapored znižal pričakovanja gospodarske rasti.

Država bi lahko odpravila ali zamaknila pobiranje nekaterih davkov, ki jih je uvedla v zadnjih dveh letih.

Pogledali smo s katerimi težavami in izzivi se sooča slovensko gospodarstvo. Kaj to pomeni? katere davke bi lahko odpravila in kako bi nadomestila izpad.