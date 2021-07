Časnik Večer bo pred prodajo razklan v dve podjetji

V nadaljevanju preberite:

Večer, ki ga je varuh konkurence opredelil kot časopis lokalnega značaja, ima okoli 17.000 tiskane naklade. Mariborska družba je lani ustvarila 7,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 17 odstotkov manj kot leto prej, leto pa sklenila s slabih 113.000 evri dobička iz poslovanja in 11.426 evri čistega dobička. V članku pišemo, kdo je potencialni kupec in kdaj je treba transakcijo prijaviti na Agencijo za varstvo konkurence ter kaj o poslu menita direktorat za medije in inšpekcijska služba na ministrstvu za kulturo.