Celjski Hermi bo z novim obratom potrojil zmogljivosti

Podjetje Hermi je v celjski industrijski coni zgradilo proizvodni obrat, s katerim namerava potrojiti svoje proizvodne kapacitete. Poleg gradnje največji finančni zalogaj predstavlja celovita posodobitev proizvodnega parka. V prvi fazi posodobitve je predvidena večmilijonska naložba v dodatno avtomatizirano linijo za proizvodnjo kabelskih polic, so sporočili iz podjetja. Kaj so razlogi za investicijo? Kako podjetje posluje? Koga bi še zaposlili? Kakšni so njihovi načrti?