Cene elektrike za gospodarstvo so eksplodirale

Potem ko je vlada pozvala podjetja, naj sklenejo pogodbe za električno energijo, so cene pri ponudnikih eksplodirale, je slišati iz vrst gospodarstva. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), je povedal, da so se cene prejšnji teden gibale od 300 evrov do več kot 500 evrov za megavatno uro. Eno podjetje je, denimo, od slovenskega dobavitelja električne energije dobilo ponudbo za 540 evrov za megavatno uro. Vlada bo ta teden sprejela paket ukrepov pomoči gospodarstvu. Kakšne ukrepe pripravlja vlada? In kakšne Nemčija? Kdaj bo Slovenija podpisala sporazum za plin s Hrvaško?