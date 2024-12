Cene nepremičnin so se glede na leto 2015 podvojile

Število prodaj rabljenih nepremičnin je bilo v tretjem četrtletju najnižje v zadnjih 14 letih, ko je bila država v znamenju gospodarsko-finančne krize. Medtem ko obseg kupoprodajnih poslov vztrajno pada, cene še naprej rastejo in dosegajo nove rekordne vrednosti. Glede na leto 2015 so se cene podvojile.

Stanovanjske nepremičnine so se v tretjem četrtletju na četrtletni ravni podražile za 1,7 odstotka, na medletni pa za 7,9 odstotka, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Rabljene stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni podražile za 1,9 odstotka, nove pa za 0,2 odstotka. Rabljena stanovanja so se v Ljubljani podražila za 0,3 odstotka, v Mariboru so se pocenila za 0,8 odstotka, v preostalem delu Slovenije pa so se podražila za 1,3 odstotka.

V primerjavi z istim četrtletjem lani so se rabljena stanovanja podražila za 8,9 odstotka, rabljene družinske hiše za 7,5 odstotka, nova stanovanja za sedem odstotkov in nove hiše za 3,4 odstotka.

Medtem število prodaj še naprej pada, in sicer je bilo skupaj 1737 prodaj stanovanjskih nepremičnin, kar je 16 odstotkov manj kot prejšnje četrtletje in 30 odstotkov manj kot isto četrtletje lani. Skupna vrednost prodanih nepremičnin je bila 286,9 milijona evrov, medtem ko je bila isto četrtletje lani 349,2 milijona evrov.