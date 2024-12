Danes seja vlade o nepremičninskem davku

Vlada bo danes predvidoma obravnavala izhodišča za spremembe pri obdavčitvi nepremičnin, po katerih bi uvedli novo obdavčitev druge in vsake naslednje nepremičnine v lasti posameznikov. Zakonodaja naj bi bila v najboljšem scenariju sprejeta v prihodnjem letu, dodatna obdavčitev nepremičnin pa naj bi bila podlaga za razbremenitev plač. Spomnimo, Janševa vlada je uzakonila razbremenitev plač, kar pa je Golobova vlada ukinila. Da bo pot do nepremičninskega davka dolga, preberite v članku Težka in dolga pot do davka na nepremičnine.

Na ministrstvu za finance so že ob predstavitvi paketa davčnih sprememb, ki bo začel veljati z novim letom, napovedali, da pripravljajo nov sveženj sprememb na področju davkov. Eden od teh ukrepov naj bi bila tudi obdavčitev nepremičnin. Stroka je sicer do davka kritična.

Zdaj so pripravljena izhodišča za novosti pri obdavčitvi nepremičnin, ministri jih bodo predvidoma imeli na mizah danes. O njih je pred dnevi v pogovoru za Televizijo Slovenija spregovoril predsednik vlade Robert Golob.

Po neuradnih informacijah medijev na ministrstvu za finance preverjajo stopnje davka na drugo in naslednje stanovanjske nepremičnine v višini med enim in dvema odstotkoma njene posplošene tržne vrednosti. Za prvo nepremičnino pa naj bi ostalo veljavno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je namenski prihodek občin. O davku na nepremičnine je v intervjuju za sobotno prilogo spregovoril tudi predsednik vlade.

Zakonodaja bo po Golobovih napovedih v najboljšem primeru sprejeta v prihodnjem letu, je pa še ob vsakem poskusu sprememb pri obdavčenju nepremičnin do zdaj bilo veliko nasprotovanja v javnosti. Po zadnjih podatkih Geodetske uprave RS ima sicer eno samo nepremičnino v lasti nekaj več kot 670.000 oseb, približno 260.000 jih ima v lasti več.