Kritični prvi odzivi na nepremičninski davek

Vlada načrtuje nepremičninski davek za drugo in vsako nadaljnjo nepremičnino. S tem želijo spodbuditi najemni trg in izkupiček iz dodatnih davčnih prilivov nameniti za razbremenitev dela. Nepremičninski strokovnjak Boštjan Udovič je do te ideje kritičen, meni, da velikega javnofinančnega izplena in učinka tak ukrep ne bo prinesel.

Kaj pravi nepremičninski strokovnjak? Koliko lastnikov nepremičnin bi ta davek lahko prizadel? Kakšen je izplen nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča?