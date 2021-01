Od kriznega v trajnostno voditeljstvo

V središču trajnostno voditeljstvo

Podelitev nagrad

"Pozdravljeni v letu učenja. Če nas je k hitremu učenju lanu spodbudil koronavirus, se letos k temu odločamo z lastno voljo in ambicijo. Menedžerji in voditelji smo nenehno vpeti v spremembe. Negotovost je naša realnost, a kljub temu je pandemija k tej negotovosti prinesla novo dimenzijo, več razmišljamo o prilagajanju poslovnih modelov, spremembah potrošnikov in delovnih okoljih," je na tradicionalnem Januarskem srečanju Združenja Manager (ZM) poudarila predsednica ZM Medeja Lončar Prihodnost bo hibridna in naša ambicija je, da to prihodnost razumemo in obvladujemo hitreje in bolje kot drugi. Od kriznega prehajamo v novo vodenje, je še poudarila Medeja Lončar. Trajnostno voditeljstvo je odgovorno delovanje na vseh ravneh, ekonomskem, okoljskem, družbenem in osebnem.Kot je še dodala, so si v ZM zastavili preobrazbo združenja – prizadevajo si, da bi z delovnimi skupinami in programi zastarele vzorce nadomestili z novimi in digitalnimi načini sodelovanja. Gonilna sila sprememb so mladi. "Naš cilj ni le dobro gospodarstva, temveč blaginja v družbi, tudi za generacije, ki prihajajo za nami. Managerjevo delo je delo z ljudmi. Zato nam je pomembno, da v okolju vladata zaupanje in spoštovanje. Da ljudje čutijo, da nas povezuje večja ambicija biti med najboljšimi."S ciljem rasti in družbene blaginje smo, kot je še dodala predsednica ZM, v ZM v središče ambicije postavili trajnostno voditeljstvo. To zahteva ne le izboljšave in postopne spremembe. "Trajnostno pomeni pogum, da začnemo delovati drugače.Govorim o prilagajanju poslovnih modelov, sposobnosti da razumemo sistemsko razmišljanje in delovanje in spremembe v nas samih."Skupaj z ministrstvom za gospodarstvo in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani je ZM zastavilo akcijski načrt za hitrejšo rast produktivnosti, ki ga ne morejo uresničiti sami. "Pomemben je zato, ker vgrajuje sodelovanje in povezovanje ključnih deležnikov v družbi."Katere teme bo Slovenija ponudila v okviru svojega predsedovanja EU, po čem želimo, da si bodo Evropejci zapolnili naš mandat? Predlagam, je dejala Medeja Lončar, da jih navdušimo z vrlinami sodobnih voditeljev, s sposobnostjo učenja in preobrazbe. Slovenija z 9. mestom po človeškem kapitalu sodi v sam svetovni vrh. »Želim si, da smo v nekaj letih lahko prepoznani kot država, ki se uči najhitreje, tudi sodelovanja in povezovanja. Ker smo država ravno prave velikosti za to.«Pred nami je obdobje učenja, v podjetjih gre za stalno vseživljenjsko učenje, t.i. upskilling. Spremenili so se naši kupci, družba, ljudje, ki jih vodimo, s premenil se je ves svet. Trajnostno voditeljstvo je odgovorno delovanje na vseh ravneh, ekonomskem, okoljskem, družbenem in osebnem.Osrednja gosta srečanja sta predsednik vladein dolgoletni direktor Instituta Jožef StefanV ožjem izboru za nagrado mladi manager 2020 so trije kandidati:, predsednik uprave Salusa,, glavni izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice, in, direktor družbe BE-terna.Na prireditvi bo priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta 2020 prejel avtoriteta slovenske energetike Stane Rožman , predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK).Med menedžerkami, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji, je združenje letos izbralo, predsednico uprave družbe Thermana, in, direktorico družb Alpeks Celje in Alpeks Gastro Zagreb, in jima podelilo priznanje artemida 2020.