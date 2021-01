Stanetu Rožmanu gre letošnje priznanje ZM za življenjsko delo

Nagrada avtoriteti slovenske energetike

Mladi manager 2020 in dve novi Artemidi

Tradicionalno Januarsko srečanje Združenja Manager (ZM, ki se bo začelo danes ob 18. uri, simbolizira začetek novega poslovnega leta. Prvič bo potekalo prek spleta, v vlogah gostitelja pa bosta prvičkot predsednica ZM inkot njegova izvršna direktorica.Gostje – člani združenja in ključni nosilci političnih funkcij v Sloveniji – bodo tudi tokrat pregledali minulo izzivov polno leto in ošinili perspektive za prihodnost. Kljub koroni in epidemiji je pričakovati obilo optimizma, novih idej, zanosa in pričakovanj. Osrednja gosta srečanja bosta predsednik vladein dolgoletni direktor Instituta Jožef StefanNa prireditvi bodo počastili zaslužne, uspešne in obetavne menedžerje in menedžerke. Najgloblji poklon, priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta 2020, gre letos avtoriteti slovenske energetike, predsedniku uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Lani ga je prejel, dolgoletni prvi mož BTC.Rožman je v nuklearki že 43 let, vodi jo 32 let. V tem času je postala ena od 10 najbolje ocenjenih v Evropi. Rožman z ekipo jo je posodobil, podaljšal njeno delovanje za 20 let ter za desetino povečal njeno moč.Prihodki nuklearke, ki trenutno pokriva 20 odstotkov slovenskih potreb po elektriki, so zrasli na 174 milijonov evrov.Trenutno zaposlujejo 630 sodelavcev, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 140 tisoč evrov, kar je trikrat več od povprečja slovenskega gospodarstva.Rožmanovi glavni prioriteti sta ves čas skrb za okolje in nadgradnja varnosti. Cenjen in spoštovanje v lokalnem, slovenskem in mednarodnem okolju. Motivirata ga napredek in razvoj v dobrobit širše skupnosti.V ožji izbor za nagrado Mladi manager 2020 so tudi letos prišli trije kandidati , predsednik uprave Salusa,, glavni izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice in, direktor družbe BE-terna. Nagrajenca bodo izbrali na večerni prireditvi. Lani je slavila(AMZS).Med menedžerkami, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji, je združenje letos izbralo, predsednico uprave družbe Thermana, in, direktorico družb Alpeks Celje in Alpeks Gastro Zagreb, in jima podelilo priznanje Artemida 2020. Lani sta si ga prislužili(Medis) in(Boston Consulting Group).Mojca Leskovar je od maja 2019 predsednica uprave Thermana, enega vodilnih ponudnikov storitev in programov za kakovosten in zdrav načina življenja. V podjetju s 470 zaposlenimi je na različnih funkcijah že 26 let. V Thermani so v letu 2019 ustvarili 182 tisoč nočitev, 23,3 milijona evrov prihodkov in 2,1 milijona dobička ter s tem dosegli 33-odstotno rast glede na leto prej.Nataša Kraškovic je januarja 2019 prevzela vodenje podjetja Alpeks iz Celja (ukvarja se z veleprodajo opreme za gostinstvo, hotele, trgovine…). V Sloveniji vodi 51 ljudi, januarja 2020 pa je postala tudi direktorica družbe Alpeks Gastro Zagreb. Pred tem je delala v Semenarni, Mercatorju in Petrolu. Čisti poslovni izid podjetja leta 2019 je bil 280 tisoč evrov, kar je 36 odstotkov več kot leto prej.