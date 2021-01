Da ne bi odpuščali, smo začeli proizvajati zaščitne kirurške maske

FOTO: Matima d.o.o.

Zaradi takratnih razmer po vsej Evropi je namreč tudi nam grozilo odpuščanje delavcev. Časa za razmišljanje ni bilo veliko, zato smo po tehtnem premisleku sprejeli odločitev in začeli iskati avtomatski stroj za proizvodnjo zaščitnih mask in ustrezno blago zanje. Srečevali smo se z veliko ovirami, in v času, ko so cene zaščitne opreme in transporta skokovito poskočile, je stroj le prispel v Slovenijo.Sestavili so ga naši izkušeni mojstri in kmalu smo začeli izdelovati maske. Začetki niso bili preprosti. Cilj podjetja je bil proizvajati zaščitne kirurške maske najvišje kakovosti. Ker smo želeli trgu ponuditi kakovostne maske z ustreznim certifikatom CE, smo morali najprej proučiti, kaj vse potrebujemo, da lahko naše maske pridobijo oznako CE.V prvem valu epidemije je bilo na trgu veliko mask s CE, s ponarejenim CE in brez njega, in to po izredno visoki ceni. Ljudje so kupovali, kar se je dalo dobiti, v dobri veri, da maska ponuja ustrezno zaščito. Pa ni bilo vedno tako.Zaradi tega smo, čeprav v Sloveniji takrat ni bilo institucije, v kateri bi lahko izvedli celoten postopek certificiranja, niti ni bilo akreditiranega laboratorija, ki bi opravil potrebne teste, vložili vse moči v raziskovanje, kako in kje najti institucije, da bi v čim krajšem času pridobili CE za naše maske. Nekaj časa je sicer trajalo, vendar smo bili z rezultati testiranj zadovoljni, saj so testi pokazali, da so naše maske res kakovostne in po standardu EN ISO 14683:2019 +AC 2019 ustrezajo tipu IIR, kar pomeni, da imajo kapljično zaščito in visoko zaščito BFE, ki sega prek 99 odstotkov.Kot podjetje smo na Javni agenciji RS za medicinske pripomočke v Ljubljani izvedli tudi postopek vpisa v register proizvajalcev medicinske opreme, prav tako smo registrirali zaščitne kirurške maske, ki jih proizvajamo.Ko so se razmere nekoliko umirile, so se tudi cene mask znižale. Trg je trenutno kar zasičen z zaščitnimi maskami.Naši največji odjemniki so predvsem vzgojno-izobraževalne ustanove ter podjetja. Veliko strank pa uporablja tudi nakup prek spletne trgovineNa trgu je torej možno kupiti pestro paleto zaščitnih mask. Ker smo želeli naš izdelek pred zlorabami zaščititi, smo ustvarili maske z odtisom naziva našega podjetja.Lahko pa tudi strankam ponudimo izdelavo mask z vtisnjenim njihovim logotipom.Zaradi nihanja cen na Kitajskem in težav s transportom v podjetju razmišljamo tudi o lastni proizvodnji blaga. S tem bi postali neodvisni in samozadostni.Ker se naše podjetje ves čas razvija in išče nove poti, kako se našim strankam čim bolj približati, bomo kmalu ponudbo razširili in na trg dali tudi maske v zelo aktualni črni, zeleni, rumeni in maskirni barvi.Naš cilj tudi v prihodnje ostaja proizvodnja najkvalitetnejših zaščitnih kirurških mask Tipa IIR.Naročnik oglasa je: Matima d.o.o.