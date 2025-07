Tragedija v Teksasu: Petnajst otrok žrtev poplav, dvajset jih še pogrešajo

Deklice v teksaškem okraju Kerr so se veselile poletnega tabora, kakršni so običajni med ameriškimi otroci, grozljive poplave pa so do jutra zahtevale najmanj petnajst mladih življenj in 28 odraslih. Dvajset otrok še pogrešajo, ponorela reka Quadalupe pa je morda zahtevala še več drugih žrtev.

Na ameriški praznik neodvisnosti je bilo na območju veliko obiskovalcev, poplave so zabeležili tudi v več drugih predelih Teksasa. Ponekod so izvedli evakuacije.

Poletni tabor Camp Mystic je popolnoma razdejan. FOTO: Sergio Flores/Reuters

»Vztrajali bomo, dokler ne najdemo zadnjega trupla,« je povedal šerif okrožja Kerr Larry Leitha, psihološki svetovalci pomagajo preživelim. Močan dež je v petek zjutraj po lokalnem času povzročil hitro naraščanje voda in mnogi se niso mogli več rešiti.

Preživela deklica čaka na prevoz. FOTO: Sergio Flores/Reuters

Teksaški guverner Greg Abbott je zvezno administracijo predsednika Donalda Trumpa zaprosil za pomoč, zagovarjati se že mora ministrica za državljansko varnost Kristi Noem. V javnosti se zastavljajo vprašanja o prepoznem opozarjanju na hudourniške poplave in res tudi v Beli hiši priznavajo, da so bili alarmni sistemi zastareli. Sami pa so predlagali zmanjšanje sredstev za zvezno agencijo za izredne razmere Fema ter prelaganje njenih pristojnost na zvezne države.

Helikopter nad poplavljenim območjem. FOTO: Sergio Flores/Reuters

Območje, ki je zaradi naravnih lepot priljubljen cilj turistov, je hude poplave doživljalo že v preteklosti. Julija 1987 je v bližnjem Comfortu utonilo deset mladih, leta 2015 trinajst ljudi v v naraslih vodah reke Blanco.