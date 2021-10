Dars naklonjen priključku Kranj - sever

Dars je podal pozitivno mnenje k izgradnji avtocestnega priključka Kranj-sever, k čemur so ministrstvo za infrastrukturo pozvali župani sedmih gorenjskih občin. Postopki za gradnjo bi se po napovedih Darsa lahko začeli v letu 2025, so sporočili z Mestne občine Kranj.



Prejšnji teden so župani Mestne občine Kranj ter občin Škofja Loka, Šenčur, Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Jezersko prejeli odgovor Družbe za avtoceste (Dars) in se seznanili z izsledki končane prometne študije. Dars ugotavlja, da je izvedba avtocestnega priključka Kranj-sever izvedljiva ter upravičena iz tehničnega in prometno-varnostnega vidika. Z izgradnjo priključka Kranj-sever bi za kar 30 odstotkov razbremenili promet od priključka Kranj-vzhod proti Kranju, ki je eden od prometno najbolj obremenjenih odsekov v Sloveniji, pomembno pa bi se razbremenil tudi promet na glavnih vpadnicah v Kranju.



Še večje koristi pa v Darsu pričakujejo v kombinaciji novega priključka z ostalimi načrtovanimi ukrepi v pristojnosti direkcije za infrastrukturo, in sicer rekonstrukcijo državne ceste od krožišča Primskovo do Supernove Qlandije ter ceste med Hipermarketom Kranj Primskovo in krožiščem v Šenčurju v štiripasovnico, gradnjo novega odseka državne ceste na relaciji Britof–Hotemaže in izgradnjo severne obvoznice Kranja.



Dars namerava pristopiti k drugi fazi naloge, in sicer izdelave pobude za sprejem sklepa na vladi o izvedbi državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj-sever. »Če bodo vse aktivnosti prostorskega načrtovanja v nadaljevanju potekale po načrtih, v Darsu ocenjujejo, da bi lahko bila uredba o državnem prostorskem načrtu za nov avtocestni priključek sprejeta v letu 2025. Temu potem sledi faza podrobnejšega projektiranja in pridobivanja dokumentacije, odkupi zemljišč, pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnja,« so še pojasnili v kranjski občini.

Naročite se na e-novice iz gospodarstva: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: