Del Lekove proizvodnje v Ljubljani in Mengšu na Novartis

Švicarski farmacevt Novartis, ki je avgusta 2022 napovedal namero za oddelitev svoje divizije Sandoz, pod katero sodi slovenski Lek, bo po načrtih Lekovo proizvodnjo trdnih izdelkov v Ljubljani ter proizvodnjo učinkovin in bioloških zdravil v Mengšu prenesel na slovensko družbo Novartis. Zaključek procesa je predviden v drugi polovici leta.

Lek se namerava v globalnem procesu ločitve Sandoza od Novartisa statusno preoblikovati z oddelitvijo s prevzemom. Predvideni datum za to je 3. april, so za STA povedali v Leku oz. Novartisu v Sloveniji po današnji objavi pogodbe o oddelitvi in prevzemu na spletni strani Ajpesa.

Lek bo del svojih dejavnosti, povezanih z razvojem in proizvodnjo inovativnih zdravil, prenesel na novoustanovljeno in v Sloveniji registrirano družbo Novartis. Nanjo bo prenesel premoženje skupne knjigovodske vrednosti okoli 691,6 milijona evrov, kaže pogodba o oddelitvi in prevzemu. Edini družbenik obeh družb je družba Novartis Pharma iz Švice.

»Lek zaradi oddelitve ne bo prenehal delovati in bo še naprej opravljal preostale poslovne dejavnosti na področju generičnih in podobnih bioloških zdravil. Novartis bo deloval v Ljubljani, na istem naslovu kot Lek, in bo univerzalni pravni naslednik Leka v zvezi s prenesenimi poslovnimi dejavnostmi,« so pojasnili.

Kot so dodali, se zaključek nameravanega globalnega Novartisovega procesa ločitve pričakuje v drugi polovici leta. »Transakcija je odvisna od izpolnitve določenih pogojev, vključno s posvetovanjem s sveti delavcev in predstavniki zaposlenih, splošnih tržnih pogojev, prejema ugodnih davčnih odločb in mnenj, končne potrditve upravnega odbora družbe Novartis in odobritve delničarjev. Sandoz bo do zaključka nameravane ločitve ostal del skupine Novartis,« so navedli.

Po načrtih iz pogodbe o oddelitvi in prevzemu bo prenesena proizvodnja trdnih izdelkov na sedežu družbe na Verovškovi ulici v Ljubljani, nepremičnine (zemljišča, stavbe in skladišča) na sedežu družbe, in storitveni center v Ljubljani, ki med drugim zagotavlja IT-storitve, finančne in računovodske storitve, inženiring ipd.

Predviden je tudi prenos obrata v Mengšu, kjer je med drugim proizvodnja farmacevtskih učinkovin in bioloških zdravil ter Novartisov razvojni center, in nepremičnin na lokaciji v Mengšu.

Seznam delavcev Leka, ki bodo prešli pod Novartis zaradi prenosa obratov z Leka na Novartis, bo objavljen, tik preden se bo prenos dejansko zgodil, so navedli v pogodbi.

V Ljubljani je po navedbah spletne strani Leka več kot 3270 zaposlenih. Tu je sedež družb Lek in Novartis Pharma Services ter vodilni Sandozov razvojni center in tudi sedež Globalnega operativnega centra. V enoti Trdni izdelki proizvajajo več kot 160 različnih družin izdelkov tako za trg generičnih zdravil kot za inovativna Novartisova zdravila. V enoti Aseptični izdelki proizvajajo okvirno 70 različnih izdelkov in 500 končnih izdelkov. Za trge po vsem svetu jih polnimo v sterilne ampule in viale.

V Mengšu je ena ključnih razvojnih in proizvodnih lokacij za najzahtevnejše Sandozove generične izdelke in Novartisove inovativne izdelke, v njej dela več kot 1260 zaposlenih. Proizvajajo več farmacevtskih učinkovin za Novartisova inovativna zdravila ter izbrane generične zdravilne učinkovine z visoko dodano vrednostjo.

Sedež za biotehnologijo

V Mengšu je prav tako edini industrijski center za sodobno biotehnologijo v Sloveniji, sodi tudi med najpomembnejše Novartisove lokacije za razvoj in proizvodnjo bioloških ter podobnih bioloških zdravil, ter tudi središče za analitične storitve, kot je testiranje surovin, učinkovin in končnih izdelkov.

Lek ima še lokaciji v Lendavi, kjer 710 zaposlenih dela v proizvodnji antiinfektivov in pakiranju končnih farmacevtskih oblik, in na Prevaljah, kjer je več kot 220 zaposlenih, proizvajajo pa antibiotik Amoksiklav.

Novartis je lani napovedal Sandozovo odcepitev. Novartis naj bi se posvetil zdravljenju na področju hematologije, onkologije, imunologije, nevroznanosti in kardiovaskularnih bolezni, Sandoz pa ohranil divizijo za generična in podobna biološka zdravila. Delnice družbe Sandoz naj bi začele kotirati na borzi.

»Cilj ločitve je povečati vrednost za delničarje, in sicer z oblikovanjem vodilne evropske generične družbe in vodilnega svetovnega proizvajalca podobnih bioloških zdravil, ter večjo osredotočenostjo Novartisa na inovativna zdravila. Tako za inovativna kot za generična in podobna biološka zdravila bi nameravana ločitev poleg boljše osredotočenosti omogočila tudi možnost izvajanja neodvisnih strategij rasti,« so spomnili.

Lek s proizvodnjo v Ljubljani, Mengšu, Lendavi in na Prevaljah dela tako za Novartis kot za Sandoz. Proizvodnje biološko podobnih zdravil v Avstriji in Sloveniji bodo izdelovale biološko podobna zdravila za Sandoz. V načrtu je, da Sandoz nadaljuje dobavo ključnih proizvodov Novartisu za nadaljnjo distribucijo na nekaterih ključnih trgih, predvsem v podsaharski Afriki, so načrte ločitve lani za portal N1 komentirali v Novartisu.

Lek je po podatkih z Ajpesa v prvih devetih mesecih lani ustvaril 1,095 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, v enakem obdobju predlani pa 868,86 milijona evrov. Čisti dobiček se je v opazovanem obdobju povečal z 69,48 milijona evrov na 125,54 milijona evrov.