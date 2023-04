Delajte pametneje, ne več

Konec marca se je v prestolnici ustavil t. i. Canon Smart Working Roadshow 2023, ki ga japonsko podjetje skupaj z lokalnimi partnerji organizira vsako leto. Letos v Ljubljano ni pripeljal velikanski tovornjak, ki se zna preobraziti v mini razstavišče, je pa njegovo vlogo prevzel Poslovni klub v Kristalni palači.

Tam je Canon obiskovalcem, med katerimi so prednjačili predstavniki domačih srednje velikih podjetij, pripravil okusno oblikovane pisarniške kotičke z realnimi simulacijami scenarijev pisarniške ureditve in optimizacije dela v sodobnih pisarniških prostorih. Z njimi so obiskovalcem prikazali, kako delati pametno, povečati učinkovitost zaposlenih in izboljšati varnost.

Pametno delo je naslednja stopnja v evoluciji tega, kar smo imenovali hibridni način dela v pisarni in na daljavo. Zdaj lahko delamo pametno – kadarkoli, kjerkoli, prek katerekoli naprave, kar nam omogoča kar največ fleksibilnosti in učinkovitosti. Tri ključna področja pametnega dela so sodelovanje ob povečani produktivnosti zaposlenih, nižanje stroškov in varnost podatkov.

Pandemija spremenila razmišljanje

Pandemija je v zadnjih letih poskrbela za veliko spremembo v razmišljanju zaposlenih in delodajalcev, saj se je delo z osi pisarna-dom preselilo na mnogo širše področje in posledično so se pojavile povsem nove potrebe po zagotavljanju varnosti, po enostavnih, preglednih, sledljivih in učinkovitih procesih ter po omogočanju rabe poslovnih orodij kjerkoli.

Ideja dogodka Canon Smart Working Roadshow 2023 je bila prikazati različne delovne scenarije in procese v resničnih situacijah med delom v pisarnah ali na daljavo. Na simuliranih prizoriščih (poslovnih prostorih) so bili predstavljeni manjši in večji izzivi posameznih oddelkov v podjetju ter rešitve, ki ponujajo brezhibno in prilagodljivo delovno izkušnjo z zagotavljanjem prednosti, kot so povečana produktivnost in preglednost poslovanja ter ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem.

Pametno delo se osredotoča na digitalizacijo in obdelavo dokumentov ter tiskanje. Z digitalizacijo dokumentov podjetja prihranijo čas, pospešijo procese, jih poenostavijo in izboljšajo njihovo preglednost ter olajšajo prenos informacij. Na ta način lahko tudi delo zaposlenih poteka hitreje, nemoteno in učinkoviteje. Zaposleni niso vezani na čas in prostor, kar podjetja spreminja v popolnoma fleksibilne organizacije.

»V Canonu verjamemo, da sta dolgoletna tradicija delovanja na tem področju in osredotočenost na pametne delovne rešitve naši najpomembnejši konkurenčni prednosti. Zavezani smo k temu, da strankam zagotovimo najnovejše tehnologije in orodja, ki jih potrebujejo za pametnejše in učinkovitejše delo, ne glede na to, ali so v pisarni, doma ali na poti,« je uvodoma dejala Angelina Vučković, direktorica Canon Hrvaška in področna vodja B2B v Jadranski regiji v podjetju Canon CEE GmbH, in dodala: »Končni cilj prehoda s hibridnega na pametno delo je zagotoviti personalizirano fleksibilnost, s katero podjetja vsakemu zaposlenemu omogočijo maksimalno učinkovitost in hkrati zadovoljstvo pri delu.«

Digitalni svet izvirno papirnih dokumentov

Kljub neštetim napovedim, kako bo poslovanje podjetij v novem tisočletju postalo brezpapirno, se ti scenariji v številnih podjetjih niso uresničili. Papir ostaja sestavni del posla, drži pa, da ga je lahko bistveno manj, saj po elektronski oziroma digitalni poti poslovanje poteka hitreje. Canonovi strokovnjaki so zato podjetjem svetovali, da se vseh papirnih dokumentov »znebijo« že ob vstopu v podjetje oziroma jih digitalizirajo. To nalogo lahko prevzame t. i. digitalno vložišče, ki klasične papirne dokumente pretvori v digitalno obliko, jih shrani in posreduje ustreznemu naslovniku v podjetju. Če dokument to zahteva, priloži tudi zahtevo za določeno nalogo, kot je podpis, komentar ali odgovor. Ko je enkrat dokument v digitalni obliki, ki omogoča njegovo spreminjanje, je tudi njegovo upravljanje bistveno lažje.

Udeležence dogodka je najbolj zanimala praksa. Računovodje je navdušil sistem za obdelavo računov, ki omogoča enostavno pridobivanje in avtomatsko pregledovanje in urejanje računov, prejetih v pisarni ali pri delu na daljavo – po klasični ali elektronski pošti. Podjetje, ki ga uporablja, ima odličen nadzor nad prejetimi računi, učinkovito se izogiba zamudam pri plačilih, računovodstvo pa lahko bolje predvideva in nadzoruje finančne tokove.

Umetna inteligenca v navezi s skenerjem je danes že sposobna malih čudežev. Samodejno prepoznavanje in razvrščanje podatkov s skeniranih dokumentov sta prignana na res zavidljivo visoko raven. Kadroviki so prikimali rešitvi, ki zbira in analizira osebne dokumente in dokazila zaposlenih – npr. ustrezno izobrazbo ali pogoje, od veljavnosti osebnih dokumentov, vozniških dovoljenj in posebnih dovoljenj do opozarjanja na potek posameznega uradnega dovoljenja ali licence. Z avtomatskim opominjanjem (zaposlenega, nadrejenega in/ali kadrovika) na potek ključnih dokumentov in pogodb se podjetja lahko izognejo dodatnim stroškom in globam.

Naveza mobilnih naprav in oblaka

Velik napredek je občuten tudi na integraciji mobilnih naprav in storitev iz oblaka. Canon je skupaj s partnerji pripravil rešitve, ki zaposlenim omogočajo, da tiskajo z mobilnih naprav ali pa te uporabijo kot skenerje (npr. fotografirajo pogodbe, podpise, parkirne in cestninske listke za povračilo potnih stroškov) oziroma podaljške pogosto uporabljanih poslovnih aplikacij. S storitvami v oblaku so vse z dokumenti povezane naloge in dokumenti sami zaposlenim dostopni 24 ur na dan na napravah, ki jih imajo vedno pri sebi, sodobne poslovne rešitve pa lahko za piko na i popolnoma prilagodijo svojemu načinu dela (uporabniški vmesnik, razvrščanje funkcionalnosti ...). Slogana iz naslova se vsekakor gre držati.