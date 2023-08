Delež žensk v javnih in državnih družbah bo obvezen

V nadaljevanju preberite:

Petrol ostaja edina družba iz prve kotacije na Ljubljanski borzi, ki ima predsednico uprave, in ne predsednika, a delež žensk v vodstvu tega podjetja se je nedavno znižal s 33 odstotkov na 25. V upravo Petrola sta bila namreč po odstopu Jožeta Bajuka imenovana dva nova člana – Sašo Berger in Marko Ninčević, tako da v vodstvu zdaj sedijo trije moški člani in predsednica Nada Drobne Popović. Nadzorni svet te družbe sestavlja osem moških in ena ženska. Kakšen je torej delež žensk v nadzornih svetih in upravah podjetij pri nas?