Enakost spolov bi pospešila rast BDP

Čeprav so ženske ponekod po svetu vsaj na papirju dosegle enakopravnost, se ta v praksi marsikje ne kaže. Takšno je tudi področje vodenja in nadziranja podjetij, kjer večinoma še vedno prevladuje moški svet. Nič bolje ni v Sloveniji, kjer se stvari spreminjajo z mišjimi koraki, zato se zdaj tudi združenji nadzornikov in menedžerjev zavzemata za uzakonitev ženskih kvot.