Covid-19 bi razlike v plačah lahko še poglobil

Med pandemijo se je pokazalo, kako pomembni in nujni so promocija pravičnega deljenja skrbi za družinske člane med spoloma, opozarjanje na stekleni strop, ki ženske ovira pri vzpenjanju na najvišje položaje, ter boljše vrednotenje veščin in odgovornosti, ki jih prevzemajo ženske, opozarja evropska komisija. Že pred covidom-19 je bila povprečna delovna ura, ki jo je v EU opravila ženska, vredna 14,1 odstotka manj kot tista, ki jo je opravil moški.



Mednarodna organizacija dela ILO ugotavlja, da bi se brez finančnih intervencij držav v zadnjem letu dni razlike še povečale. Kaj kažejo podatki za Slovenijo? Kako se ta plačna nesorazmerja odražajo pri pokojninah in kakšna je zastopanost žensk v poklicih prihodnosti?