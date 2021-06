Delničarjem BTC občutno višja dividenda

Kdo bo prodal delnice?

Letošnji načrti

BTC bo lastnikom letos razdelil skoraj četrtino več dobička kot lani. Na predlog večinskih latnikov – družb Ajdacom in Invest point – je namreč skupščina potrdila kar 12 evrov bruto dividende na delnico, so sporočili iz družbe. Tako bo od bilančnega dobička družbe leta 2020, ki je znašal 8,6 milijona evrov, 2,7 milijona namenjenih za dividende, preostanek pa bo pa ostal nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v prihodnjih letih.Občutno višjo dividendo kljub koronskemu letu niti ni presenetljiva in jo je mogoče razumeti kot odgovor na poskus sprememb lastniških razmerij v družbi. Kot smo razkrili v Delu, je nekdanji šef stanovanjskega sklada in poslovnežmaja 175 delničarjem v družbi pooblaščenki Ajdacom, ki je s 66-odstotnim deležem večinska lastnica podjetja BTC, poslal ponudbo za odkup njihovega deleža, ki se izteče 6 . junija.Lastniki Ajdacoma so zaposleni, največji delež v družbi pooblaščenki pa imajo predsednik upravnega odbora BTC Jože Mermal in drugi vodilni menedžerji blagovno-trgovinskega centra. Drugi največji lastnik BTC je družba Invest point, kjer so prav tako največji lastniki menedžerji BTC, dobro desetino pa ima v lasti Edvard Oven. Ta interesa za prodajo delnic Ajdacoma ni mogel komentirati, saj da bo več lahko povedal, ko bodo pogodbe podpisane. Glavni izvršni direktor BTCje javno že izjavil, da bodo ponudbo zavrnili.Iz BTC še sporočajo, da je družba lani poslovala dobro, kljub skoraj polletnemu zaprtju nakupovalnega središča ter posledični izgubi šest milijonov evrov prihodkov. V letu 2020 je družba dosegla 66,5 milijona evrov čistih prihodkov ter čisti poslovni izid v višini 5,9 milijona evrov. »Ne glede na okrnjeno poslovanje in zmanjšanje poslovnih prihodkov je družba izvedla načrtovane naložbe v višini devet milijonov evrov, ki so se izkazale za dobre priložnosti, namenjene dolgoročnemu razvoju družbe. Izvedene naložbe so dober temelj rasti družbe v bodoče,« pravijo.Za letos družba načrtuje 73 milijonov evrov čistih prihodkov ob načrtovanih naložbah v vrednosti 7,8 milijona evrov. Pojasnjujejo še, da je v zaključni fazi tudi sprejemanje ambiciozne strategije razvoja do leta 2025, v kateri družba napoveduje 20-odstotno rast ter hkrati poudarja, da je pred njo zelo dinamično obdobje razvoja vseh poslovnih dejavnosti, še naprej pa se bo razvijala tudi v smeri inovativnega ekosistema ter novih digitalnih in inovativnih vsebin, kakor tudi v smeri inovacijskega stičišča za rast in razvoj start-upov. Med drugim bo skupaj z izbranim partnerjem v Zalogu na 60.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču zgradila 32.000 kvadratnih metrov veliko visoko regalno skladišče, kar bo zadostovalo za konsolidacijo obstoječih površin manjših dislociranih lokacij, ki družbi povzročajo neoptimalne procese. BTC je s poslovnim partnerjem Spar Slovenija lani podpisal tudi novo pogodbo za upravljanje logistike za obdobje desetih let, kar nakazuje intenzivnejšo rast logistične dejavnosti v družbi BTC.