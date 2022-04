Delnice presenečajo z odpornostjo in trdoživostjo

V nadaljevanju preberite:

Delniški trgi so v prvem četrtletju znova presenetili s svojo izjemno trdoživostjo in odpornostjo proti zunanjim šokom. Tako kot je večina obrambnih strokovnjakov in vojaških analitikov suvereno napovedovala, da bo ruska vojska v nekaj dneh osvojila Kijev, ni bilo na trgih veliko udeležencev, ki bi si upali napovedati, da jo bodo delniški trgi v zaključku prve faze vojne odnesli skoraj brez prask.