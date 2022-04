Delniški trg spremlja, kaj delajo centralne banke

V nadaljevanju preberite:

Marčevska inflacija je v območju evra znašala 7,4 odstotka in dodatno povišanje je v prihodnje še možno, kar bo negativno vplivalo na potrošniški sentiment in bo najverjetneje povzročilo letošnjo stagflacijo v območju evra. Na kapitalskem trgu se zdaj za junij pričakuje, da bo Evropska centralna banka povišala obrestno mero za 20 bazičnih točk, kumulativno do konca leta pa več kot za 70 baznih točk.