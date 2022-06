Delo podpisalo pobudo implementacije trajnostnih oglaševalskih standardov

Medijska hiša Delo je od včeraj med podpisniki pobude implementacije trajnostnih oglaševalskih standardov. Gre za projekt Slovenske oglaševalske zbornice, s katerim želijo podpisnike zavezati k prevzemu odgovornosti in uvedbi trajnostnih oglaševalskih standardov (ESG).

ESG je kratica za okoljska, družbena in korporativna merila (angl. environmental, social and governance factors). Kratica ESG se je začela bolj množično uporabljati leta 2006 na podlagi poročila Združenih narodov (OZN). Okoljska, družbena in korporativna merila se zdaj vpeljujejo tudi v oglaševanje. »Oglaševanje je ena izmed najbolj vplivnih panog. Soustvarja percepcijo sveta, v katerem živimo, in tistega, po katerem hrepenimo. Zaradi klimatskih sprememb in posledic, ki jih planetu in družbi vnaša potrošniška družba, je vloga vseh nas – oglaševalcev, oglaševalskih agencij in medijev – toliko bolj bistvena. Odločujoča. Zato prevzemimo svojo odgovornost in se zavežimo k uvedbi trajnostnih oglaševalskih standardov,« so zapisali v Slovenski oglaševalski zbornici.

Trajnost je stalnica

Glavni govornik dogodka, ki ga je organizirala Slovenska oglaševalska zbornica, je bil Thomas Kolster, ustanovitelj, Goodvertising Agency. Sodi med najbolj prepoznavne svetovne strokovnjake in mislece, kjer se srečujejo marketing, posel in trajnost. V daljši predstavitvi in umestitvi trajnosti v marketing je med drugim povedal. »Trajnost je postala v oglaševanju stalnica,« razvoj tega področja pa je prišel do točke, ko lastniki blagovnih znamk ne morejo zgolj reči, »da njihovi izdelki rešujejo svet oziroma da so zeleni, ker se to sliši plehko in preambiciozno,« je povedal Kolster. Boljši pristop je, ko izdelki ali storitve vašega podjetja omogočijo, da kupec z njihovo pomočjo doseže svoje cilje.

Zaveze, ki so jih sprejeli podpisniki

»V našem podjetju verjamemo v vrednote in standarde trajnostnega delovanja na vseh ravneh našega podjetja in družbe,« je prvi korak k implementaciji. Podpisniki bodo sicer najkasneje do leta 2030 v poslovne odločitve vpeljali trajnostne oglaševalske standarde, k trajnosti pa bodo spodbujali vse deležnike. Med prevzetimi obveznostmi je širjenje pozitivnega vpliva oglaševanja na trajnostni razvoj družbe in priprava letnega poročila o svojem trajnostnem delovanju.