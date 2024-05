Delodajalci pričakujejo rast števila zaposlenih in težave pri iskanju kadrov

Povpraševanje delodajalcev po delavcih bo, kot kaže, kljub rekordno nizki brezposelnosti tudi v drugi polovici leta veliko. Delodajalci pričakujejo 2,3-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 35.613 zaposlitev, kažejo rezultati najnovejše raziskave Napovednik zaposlovanja republiškega zavoda za zaposlovanje. Rast je za 0,3 odstotne točke višja kot lansko jesen.

V raziskavi je sodelovalo skoraj 3150 delodajalcev iz Slovenije, ki skupaj zaposlujejo 344.000 ljudi. Najvišja rast zaposlenosti se pričakuje v gradbeništvu – 5,4-odstotka, nato pa v gostinstvu, drugih poslovnih dejavnostih in strokovnih, znanstvenih ter tehničnih dejavnostih. Med poklici bodo najpogosteje iskani delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, vozniki težkih tovornjakov, prodajalci ter elektroinštalaterji.

Rekordno nizka brezposelnost

Greta Meta Barbo Škerbinc FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V Sloveniji smo imeli konec aprila registriranih 45.219 brezposelnih oseb. »Brezposelnost že precej časa upada in zdaj imamo najnižje vrednosti od leta 1990 naprej,« je pred kratkim v pogovoru za Delo povedala generalna direktorica zavoda za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc. Opozorila je še, da se že dolgo časa srečujemo s pomanjkanjem delovne sile, vzroki pa so demografski trendi, strukturna neskladja na trgu dela in veliko povpraševanje po delavcih z različnimi veščinami.

Anketni podatki napovednika tako kažejo, da strukturna neskladja na trgu dela ostajajo tudi v prihodnje. Več kot polovica delodajalcev tudi v prihodnje pričakuje težave z iskanjem kadra, med njimi največ, skoraj dve tretjini v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter gostinstva. Veliko težav imajo delodajalci tudi z iskanjem voznikov avtobusa.

Težave pri iskanju primernih kandidatov po mnenju delodajalcev večinoma izhajajo iz problematike pomanjkanja kadra na trgu dela. Več kot dve tretjini jih meni, da iskanega kadra ni, 16,7 odstotka delodajalcev je ocenilo, da je ključni problem iskanja kadra v neustreznih znanjih in kompetencah kandidatov, 12,1 odstotka pa jih ocenjuje, da kandidate od prijav na razpisana delovna mesta odvračajo slabi delovni pogoji.

Rahljanje pogojev za zaposlitev

Več kot polovica delodajalcev, ki je imelo težave z iskanjem primernih kadrov, navaja, da so morali podaljšati postopke zaposlovanja, Kar 39 odstotkov delodajalcev ni na razpisana delovna mesta nikogar zaposlilo, slaba tretjina jih je iskalo delavce v tujini, petina pa jih je za blaženje težav pri iskanju novih kadrov spremenilo oziroma omililo pogoje izobrazbe, izkušenj in drugih znanj. Višjo plačo ali druge bonitete je ponudila dobra desetina delodajalcev, pol manj pa se jih je odločilo za najemanje delavcev pri agencijah za zaposlovanje.

Pomanjkanje ustreznih kadrov že vpliva na poslovanje podjetij. Kot poročajo, je to v največ primerih privedlo do nadurnega dela, ki so ga delodajalci s težavami pri zaposlovanju uporabili v skoraj polovici primerov.

Dobra četrtina delodajalcev je težavo reševala s prenašanjem dela na zunanje izvajalce (outsourcing), dobra petina jih je za ta delovna mesta (pre)usposobila že zaposlene, kar 18 odstotkov delodajalcev je zaradi težav s kadrovanjem moralo zavrniti naročila, dobrih 13 odstotkov pa je moralo zmanjšati obseg proizvodnje. Približno desetina je zaradi tega časovno odložila načrtovano širitev. Le pri 13,6 odstotka anketiranih delodajalcev pomanjkanje ustreznega kadra ni vplivalo na poslovanje.