Dewesoft in HBK ustanovila skupno podjetje Blueberry

Trboveljski Dewesoft in podjetje HBK, ki prav tako kot Dewesoft razvija in proizvaja merilno tehniko, sta ustanovila skupno podjetje Blueberry DAQ s sedežem v Trbovljah. Njegova misija je razviti in postaviti globalni standard v industriji merilne tehnike, kar je napoved prebojne tehnološke inovacije, so predstavili v Dewesoftu in HBK. »Z Blueberryjem bomo poskušali povezati svet merilne tehnike,« je dejal predsednik Dewesofta in generalni direktor Blueberryja Jure Knez. Kakšne imajo načrte? Kakšni so prihodnji koraki? Kakšen kader vabijo v svoje vrste?