Dewesoft podpisal pismo o nameri za gradnjo kampusa

Predsednik podjetja Dewesoft Jure Knez in županja občine Trbovlje Jasna Gabrič sta podpisala pismo o nameri gradnje tehnološkega parka Mesto akrobatov. »Mesto akrobatov bo odprl kampus, kjer bomo združili vso infrastrukturo in znanje Dewesofta ter bo odprt za vsa zagonska podjetja v okviru Katapulta,« je dejal Knez. Kaj snujejo v kampusu? Kako bo pomagala država? Zakaj so se odločili za gradnjo tehnološkega parka?