Digitalizacija, temelječa na vavčerjih

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo prek javnega razpisa lani dodelil 311 mikro, malim in srednje velikim podjetjem malce manj kot 30 milijonov evrov za digitalno preobrazbo poslovnih in proizvodnih procesov. Večina je vložila vloge, po katerih je pridobila maksimalno vrednost subvencije, in sicer sto evrskih tisočakov. Med prejemniki je resnično pestra druščina – od picerije do livarne. Podobne spodbude s področja digitalizacije poslovanja podjetij bodo na voljo tudi letos, predvidoma jih bo kar za 44 milijonov evrov.