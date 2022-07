Do konca leta nova strategija upravljanja državnih naložb

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je ministrstvo za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič, pripravilo predloge sprememb zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), je za Delo potrdilo še, da nameravajo do konca leta pripraviti nov odlok o strategiji upravljanja s kapitalskimi naložbami države. Da bi bilo to nujno, že nekaj let opozarjata tako stroka kot SDH.