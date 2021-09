Do ogljične nevtralnosti s soudeležbo v okoljskih projektih

V nadaljevanju preberite:

Ogljična nevtralnost je koncept, ki omogoča, da podjetje s svojo dejavnostjo – oziroma izdelki in storitvami – ne povzroča izpustov toplogrednih plinov. Oziroma – bliže resničnemu položaju v življenju – izpuste, ki nastajajo v dejavnosti, »nadomesti« z vlaganjem v tehnologije in soudeležbo v projektih, ki izpuste zmanjšajo in tehtnico tako nagnejo v bolj zeleno smer.



Status ogljične nevtralnosti je za podjetja vse pomembnejši tudi kot referenca v stiku s kupci oziroma potrošniki ter pri vključevanju v mednarodne dobaviteljske verige. Ogljično nevtralnost v tujini dosegajo številne večje družbe in multinacionalke, k temu pa spodbujajo tudi svoje partnerje.