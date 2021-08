Dobavitelj avtomobilskih čipov: Pomanjkanje bo tudi leta 2022

Pomanjkanje čipov za avtomobilsko industrijo in industrijske stroje bo verjetno trajalo vsaj še naslednje leto, opozarjajo v japonskem dobavitelju avtomobilski industriji Rohm.Proizvajalec čipov iz japonskega Kjota, ki med drugim dobavlja Toyoti, Fordu in Hondi, ima težave s pridobivanjem pomembnih materialov in polnimi zmogljivostmi, je za Bloomberg dejal glavni izvršni direktorPodjetje je začelo povečevati zmogljivosti lani septembra in načrtuje porabiti dodatnih več kot 600 milijonov ameriških dolarjev v sedanjem poslovnem letu, vendar bodo učinki investicije opazni šele kasneje, saj bo potrebnega dalj časa, da dobijo stroje, je dodal.Zaradi pomanjkanja čipov avtomobilski proizvajalci pogosto ustavljajo proizvodnjo , za prihodnji teden je to denimo napovedal Volvo, ponudba novih avtomobilov pa ne dohaja povpraševanja.