Dobički s kriptovalutami bodo obdavčeni 25-odstotno

Vlada je potrdila predlog zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev in predlog novele zakona o davku od dobička od osvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Pozvemamo osnovne rešiteve:

Obdavčeni bodo dobički od prodaje ali menjave kripta za storitev, blago, tudi za denimo delnice ali fiat valuto (denimo evre, dolarje), ki jih bodo fizične osebe, rezidenti Slovenije, dosegle v določenem davčnem letu. Ne bodo pa na ta način obdavčeni dobički, doseženi s kriptosredstvi, ki so del podjetja fizične osebe, s katerim samostojno opravlja dejavnost – ti sodijo pod podjetniške davke. Dobički bodo obdavčeni 25-odstotno, razen če se ne odločite, da boste obdavčeni kot normiranec, samostojni podjetnik ali d.o.o.. Gre za dokončno stopnjo, ki se z leti imetnštva (tako kot pri delnicah) ne bo nižala.

Davčna osnova je dobiček. Dobiček je razlika med seštevkom vrednosti ob odsvojitvi kriptosredstev, odsvojenih v davčnem letu, in seštevkom vrednosti ob pridobitvi kriptosredstev, pridobljenih v davčnem letu. Kadar je razlika negativna, torej je izguba, se presežni seštevek vrednosti ob pridobitvi kriptosredstev prenese v naslednje davčno leto. Zavezanci bodo morali voditi evidenco pridobitev in odsvojitev kriptosredstev skupno za vsa imetništva kriptosredstev in jo na zahtevo predložiti davčnemu organu. Imetništvo kriptosred do 1000 evrov ne bo

Zakon se bo začel uporabljati za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2026. Torej, boste prvič davek plačali sredi leta 2027. Tri plačilih s kriptosredstvi bo mednarodna izmenjava informacij potekala, če bo šlo za posle v posamični vrednosti več kot 50 tisoč evrov. Fursu bo treba poročati od 1000 evrov naprej.

Kako predlog zakona komentira minister

Minister za finance Klemen Boštjančič je po seji vlade pojasnil:

»Gre za pomemben korak, s katerim sledimo razmeram na finančnih trgih,« je dejal in pojasnil, da z novim zakonom o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev urejajo sistem in uvajajo obveznost plačevanja davka od dobička, torej donosa fizičnih oseb, ki ga bodo ustvarili pri odsvojitvi kriptosredstev. »S tem zagotavljamo večjo enakost davčne obravnave dohodkov iz različnih vrst finančnih naložb fizičnih oseb, pri čemer izhajamo iz načela, da naj bodo primerljivi dohodki tudi približno enako obdavčeni,« je dejal in poudaril, da se je za podobno pot odločila večina držav, ki je obdavčila dobičke iz kriptosredstev.

Vlada bo spremenila tudi zakon obdavčitvi dobičkov pri izvedenih finančnih inštrumentov. Sedanjo davčno lestvico, ki se je začela pri 40 odstotkov za eno eno leto, z nadaljnjim nižanjem bo zamenjala enotna 25 -odstotna obdavčitev. Razlog je poenostavitev, izenačenje s kriptorsredstvi in kratkoročna narava instrumentov.