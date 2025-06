Kako stabilni kovanci vstopajo v vsakdanje finančne tokove

V nadaljevanju preberite:

Za Nkiru Uwaje, soustanoviteljico in glavno operativno direktorico skupine za trgovinska plačila Mansa, so stabilni kovanci nepogrešljiv del njenega vsakdanjega poslovanja. Ti žetoni, oblika kriptovalute, ki deluje kot gotovina, predstavljajo 90 odstotkov poslovnih dejavnosti skupine, ki pomaga malim podjetjem v Afriki, jugovzhodni Aziji in Južni Ameriki. Pri plačilih strankam in njeni mladi ekipi uporabljajo tether, največji stabilni kovanec na svetu, in tudi financiranje Manse je bilo izvedeno na ta način.

Uwaje, nekdanja izvršna direktorica v skupini za medbančno telekomunikacijo Swift, pravi, da so stabilni kovanci precej boljši od sistema korespondenčnih bank, ki obvladujejo večino čezmejnih transakcij po svetu – te trajajo dlje, stanejo več in včasih nastanejo napake. A za podjetje Mansa in njegove stranke stabilni kovanci pomenijo predvsem eno stvar: takojšen dostop do nadomestka za ameriške dolarje. Stabilni kovanci sledijo vrednosti dolarja v razmerju 1: 1, a se denar prenaša po spletu, zunaj bančnega sistema. Prav zato so zelo privlačni v državah, ki jih pestijo visoka inflacija, šibke ali nestabilne valute, nestabilne banke ali kapitalski nadzor.