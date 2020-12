Tehnični kader ključen za delovanje podjetij

Januarja znana še inženirka leta

Ljubljana – Štiritedenski program za mlade z naslovom Dokažimo se, pokažimo se, se bo jutri končal. Z njim želijo uspešna in rastoča podjetja v slovenskem okolju v novih, spremenjenih šolskih okoliščinah vzpostaviti platformo, s katero bodo mladim na tehniških srednjih šolah omogočili seznanjanje s poklicnimi priložnostmi.r, ravnateljica Srednje šole tehniških strok Šiška (SŠTS Šiška), v programu vidi rešitev, kako v časih novega načina šolanja dijakom povečati motivacijo in osmisliti delo na daljavo. »Epidemija je tudi v srednjih šolah razgalila veliko stvari, ki so bile med rednim delom skrite. Dijaki, ki izhajajo iz zelo različnih socialnih sredin, so bili postavljeni pred izziv dela na daljavo. Večina dijakov srednjih tehniških strokovnih in poklicnih šol se namreč na te šole vpiše predvsem zaradi strokovnih predmetov in prakse. Zavedamo pa se, da je tehnični kader v podjetjih ključen za njihovo delovanje. Dijaki, ki bodo nekoč zaposleni, tako spoznajo delo v podjetjih, ta pa pričakovanja dijakov, njihovo energijo, predvsem pa njihov pogled na svet, v katerega vstopajo.«Omenjeni program je v šolskem letu 2020/21 zaživel v sklopu iniciative Inženirke in inženirji bomo!, in sicer na pobudo podjetja Lek in preostalih vključenih podjetij ter v sodelovanju s SŠTS Šiška. Dijaki šole so pod mentorstvom učiteljev mesec dni pripravljali rešitve za 14 izzivov, ki so jim jih podala podjetja. V pilotnem programu je sodelovalo 45 dijakov šole in podjetja AMZS, Danfoss Trata, INEA RBT, Ljubljanske mlekarne, LTH Castings in Pivovarna Laško Union.Naj še spomnimo, da je letos potekal že tretji slovenski izbor za inženirko leta. Na letošnji izbor je prispelo rekordnih 53 prijav, za naslov inženirka leta 2020, ki jo bodo razglasili na prireditvi 6. januarja, pa se bo potegovalo deset nominirank. Te predstavljajo največji potencial, da so s svojim delom in osebnostjo lahko zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.Inženirka leta 2019 je bila, raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, inženirka leta 2018 pa, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika.