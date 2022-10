Dolenc bi zaradi odličnih izkušenj nadaljeval delo v Banki Slovenije

Primož Dolenc, kandidat za viceguvernerja in člana sveta Banke Slovenije, uživa zadostno podporo v parlamentu, predsednik republike pa se je po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin odločil, da je zaradi številnih kvalitet primeren kandidat za ta položaj, in ga je zato predlagal v imenovanje državnemu zboru, je ob njegovi javni predstavitvi povedala generalna sekretarka predsednikovega urada Nataša Kovač.

Dolenc je funkcijo viceguvernerja že opravljal v šestletnem mandatu, ki se je zaključil aprila letos, od takrat pa je v BS deloval kot strateški svetovalec. Na javni predstavitvi je zato navedel, da se je za ponovno kandidaturo odločil zaradi odličnih izkušenj z delom v Banki Slovenije, kjer je prepričan, da lahko še marsikaj prispeva tudi s svojim znanjem in kompetencami.

Svoj mandat vidi v skladu z zakonom o Banki Slovenije na štirih področjih, in sicer skrbi za monetarno politiko, mikro- in makrobonitetni nadzor ter za reševanje bank, kjer je izpostavil letošnjo uspešno rešitev problematike banke v ruski lasti pri nas. Kar zadeva aktualne razmere, je sicer po njegovem prišel čas za normalizacijo denarne politike, hkrati pa novi šok z rusko invazijo na Ukrajino drastično vpliva na inflacijo in gospodarstvo v območju z evrom in pri nas.

Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da se inflacija povrne na normalne meje, je zatrdil, obrestne mere, ki jih je ECB letos že dvakrat zvišala, pa bo treba dvigati tudi v prihodnje. Pri tem računa na sodelovanje med različnimi ekonomskimi politikami, saj da je le tako mogoče znižanje inflacije v doglednem času brez negativnih posledic na družbeno blaginjo. Svoje poslanstvo sicer vidi v stabilni ekonomski politiki za blaginjo ljudi, pri tem pa, kot je dejal, prisega na strokovnost, odgovornost in poudarek na zelenih politikah. Dolenc je pri tem izpostavil tudi uspešno poslovanje Banke Slovenije, ki je v zadnjih petih letih ustvarila za 430 milijonov evrov presežka prihodkov nad odhodki, od tega je četrtino namenila v državni proračun.

O Dolenčevi kandidaturi bo najprej ta teden odločala mandatno-volilna komisija v DZ in ob njeni podpori bi poslanci o kandidatu glasovali na seji, ki se začne prihodnji teden. Kandidat za viceguvernerja potrebuje za izvolitev 46 poslanskih glasov, glasovanje pa je tajno.

Predsednik Pahor je sicer poziv za zbiranje kandidatur objavil po tem, ko je poleti iz osebnih razlogov odstopila viceguvernerka BS Irena Vodopivec Jean, prijavilo pa se je pet kandidatov in kandidatk, poleg Dolenca še Jana Benčina Henigman, Arjana Brezigar Masten, Primož Simončič in Sibil Svilan. Nov poziv je sicer pričakovati v kratkem, saj februarja poteče šestletni mandat viceguvernerju BS Jožefu Bradešku.