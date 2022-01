Domačih delavcev ni, pot do tujih pa je vse daljša

V nadaljevanju preberite še:

Čeprav gospodarstvo že leta opozarja na nujno pospešitev in poenostavitev postopkov za pridobitev delovnih dovoljenj za tujce, to še vedno ostaja težava. Še več, razmere na tem področju so se še poslabšale, saj se na dovoljenja čaka tudi po šest mesecev.

Kako je to sploh mogoče? Pogledali smo, kaj konkretno to pomeni za podjetja in kaj za tuje delavce, ki čakajo na ureditev statusa. Kaj se dogaja na upravnih enotah, na katere leti največ očitkov in kakšne spremembe za če sploh kakšne za pospešitev in poenostvitev postopokov priravljajo ministrstva. Odgovore so nam poslala kar tri.