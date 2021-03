Drugi tir bo stal manj, kot je predvideval načrt

V nadaljevanju preberite:

Vse bolj se potrjuje napoved prvega moža 2TDK Pavleta Hevke, da bodo drugi tir začeli graditi še pred poletjem. Aprila pričakujejo slavnostni podpis pogodbe. Jutri bodo objavili izbor izvajalcev za kraški odsek proge, ki bodo po vsej verjetnosti Kolektor CPG, Yapi Merkezi in Özlatin. Teden kasneje pa bodo isti izbrani še za odsek od Črnega Kala do Kopra, saj so tega edini pripravljeni graditi, in to za 224,7 milijona evrov.