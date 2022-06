Družba Deos po novem lastnica devetih domov za starejše

Upravljavec domov za starejše Deos iz Notranjih Goric je po novem lastnik doma starejših Idila v Vukovskem Dolu. Agencija za varstvo konkurence je prevzem priglasila v začetku junija. Deos je že največji zasebni upravljavec domov starejših v Sloveniji, s širitvijo na drugo stran Drave pa so število svojih domov povečali z osem na devet.

Prvi dom upokojencev so prevzeli v upravljanje v Gornjem Gradu leta 2003, zadnja širitev je bila leta 2016, ko so v upravljanje prevzeli Topolšico. Do aktualnega prevzema je družba Deos imela v osmih domovih starejših 1273 mest za starejše, konec leta 2020 je bilo v družbi zaposlenih 808 ljudi.

Leta 2020 je družba imela skoraj 31 milijonov evrov prihodkov, kar je zadoščalo za 1,4 milijona evrov dobička.

Večinska lastnica družbe Deos je Alenka Žnidaršič Kranjc. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Večinska lastnica družbe Deos je Alenka Žnidaršič Kranjc, obenem tudi ustanoviteljica in največja lastnica Skupine Prva, ki ima v svojem okrilju pokojninsko družbo in življenjsko zavarovalnico. Skupina ima pokojninske družbe še v Srbiji, Makedoniji in na Kosovu. Pri vodenju družbe sodelujeta tudi njena otroka, skupina, ki jo je ustvarila, pa upravlja poldrugo milijardo evrov in ima 600.000 zavarovancev.