Država gospodarstvo obremenjuje v nedogled, ta račun se ne bo izšel

Tokratni podkast Supermoč smo umestili v središče kongresa Združenja Manager, ki je letos potekal v Portorožu pod geslom »Podvig. Razvoj. Preboj.« Osrednja tema je bila posvečena konkurenčnosti in iskanju rešitev za njen preobrat, z nazivom »Menedžer leta 2024« pa je bil tokrat okronan lastnik in direktor podjetja Lumar IG, Marko Lukić.

V podkastu smo naključno izbrane goste postavili pred izziv: kako ustaviti upad konkurenčnosti in kako splezati višje po lestvici. Marko Lukić, nekdanji vrhunski plezalec in alpinist, je bil jasen: »Začeti moramo plezati skupaj in v navezi ter se zavedati, da ko dosežemo vrh, se nam razpre horizont novih vrhov. To je osnova za rast in dobro prihodnost. In še: Če bi Janji Garnbret dodali samo en kilogram okrog pasu, zlate olimpijske kolajne ne bi osvojila. Država pa gospodarstvo obremenjuje v nedogled. Ta račun se ne bo izšel.«

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, je v podkastu apelirala na vse: »Četudi smo razdeljeni, imamo različna mnenja in interese, verjamem, da imamo vsaj en skupni cilj – željo, da svojim otrokom omogočimo življenje v urejeni, zdravi in prijetni družbi.« Ob tem je poudarila, da se moramo osredotočiti na t. i. 3D-prioritete: debirokratizacijo, davčno reformo in demografsko politiko.

V podkastu, ki smo ga snemali v živo, je sodeloval tudi član uprave NLB, Andrej Lasić. Dejal je, da z optimizmom zre v leti 2025 in 2026, a da moramo spremeniti naš strog in tog odnos do napak. »Zdi se mi, da v Sloveniji po eni strani skoraj ne smeš biti uspešen, po drugi pa ne smeš narediti niti ene napake. To bo treba spremeniti,« je dejal Lasić. Kako, pa lahko slišite v podkastu Supermoč, v katerem so gostili številne sogovornike, med njimi tudi lastnika in direktorja Rimskih term, Valerija Arakelova, ter direktorico Ine Slovenija, Injo Anzi Molan.