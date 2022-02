Država se nagiba k odkupu deleža v Savi

V nadaljevanju preberite še:

SDH še vedno pridobiva relevantne podatke in podlage za uveljavitev predkupne pravice za delež Yorka v Savi, a po neuradnih informacijah bo državni upravljavec naložb, če bo cenitev to potrdila, menda podprl odkup deleža. To pomeni, da prodaje naše največje hotelske skupine madžarski družbi Prestige Tourism, čemur nasprotujejo tako sindikati kot del javnosti, kot kaže, ne bo.