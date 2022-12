Državni svet z vetom na zakon o dohodnini

V nadaljevanju preberite:

Državni svet je izglasoval odložilni veto na pred kratkim sprejeto novelo zakona o dohodnini. Svetnike je zmotila predvsem hitrost sprejemanja davčnih sprememb in ukinitev usklajevanja dohodninske lestvice in osnov v času visoke inflacije in dragih energentov. Kakšne so možnosti za sprejem sprememb dohodnine pred novim letom? Kaj je zmotilo državne svetnike? Bo minister za finance spoštoval zdajšnjo zakonodajo in uskladil dohodninsko lestvico ter olajšave?