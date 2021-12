DUTB bi lahko oživila turistični holding

V nadaljevanju preberite:

Strategija razvoja slovenskega turizma že od leta 2017 predvideva oblikovanje Slovenskega turističnega holdinga, a se to zaradi različnih političnih in drugih interesov pa tudi epidemije covida-19 še ni zgodilo. Kot kaže, bi lahko prvi korak v tej smeri naredila slaba banka pod vodstvom Francija Matoza. V SDH pravijo, da je Sava ena ključnih kapitalskih naložb, ki bi predstavljala jedro koncentracije in prestrukturiranja kapitalskih naložb države s področja turizma.